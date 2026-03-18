NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in QUALCOMM gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die QUALCOMM-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 120,73 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 82,829 QUALCOMM-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 899,53 USD, da sich der Wert eines QUALCOMM-Anteils am 17.03.2026 auf 131,59 USD belief. Mit einer Performance von +9,00 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von QUALCOMM belief sich jüngst auf 140,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at