QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|QUALCOMM-Performance im Blick
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02.09.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 3 Jahren eingebracht
Die QUALCOMM-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das QUALCOMM-Papier letztlich bei 115,39 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 86,666 QUALCOMM-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des QUALCOMM-Papiers auf 166,61 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 439,49 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 44,39 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete QUALCOMM eine Marktkapitalisierung von 179,45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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