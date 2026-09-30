NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in QUALCOMM-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 30.09.2023 wurde das QUALCOMM-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 111,06 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,900 QUALCOMM-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der QUALCOMM-Aktie auf 184,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165,77 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 65,77 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von QUALCOMM belief sich zuletzt auf 197,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at