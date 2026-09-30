QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|QUALCOMM-Investment im Blick
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30.09.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 3 Jahren eingefahren
Am 30.09.2023 wurde das QUALCOMM-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 111,06 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,900 QUALCOMM-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der QUALCOMM-Aktie auf 184,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 165,77 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 65,77 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von QUALCOMM belief sich zuletzt auf 197,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
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