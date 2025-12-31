NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 5 Jahren abgeworfen

QUALCOMM Aktie
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der QUALCOMM-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 152,34 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die QUALCOMM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,564 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 139,88 USD, da sich der Wert eines QUALCOMM-Papiers am 30.12.2025 auf 173,65 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 13,99 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte QUALCOMM einen Börsenwert von 185,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
