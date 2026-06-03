QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|QUALCOMM-Anlage im Blick
|
03.06.2026 16:04:19
NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit QUALCOMM-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das QUALCOMM-Papier bei 148,94 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6,714 QUALCOMM-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 617,03 USD, da sich der Wert eines QUALCOMM-Papiers am 02.06.2026 auf 240,84 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 61,70 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete QUALCOMM eine Marktkapitalisierung von 241,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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