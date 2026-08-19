QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|Langfristige Investition
|
19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden QUALCOMM-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 62,76 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die QUALCOMM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,593 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 255,24 USD, da sich der Wert einer QUALCOMM-Aktie am 18.08.2026 auf 160,19 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 155,24 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte QUALCOMM einen Börsenwert von 171,22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
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