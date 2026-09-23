QUALCOMM Aktie

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WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

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QUALCOMM-Investition im Blick 23.09.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in QUALCOMM-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das QUALCOMM-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 169,53 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in QUALCOMM-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58,987 QUALCOMM-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 198,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 695,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,95 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von QUALCOMM betrug jüngst 203,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com

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