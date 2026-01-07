QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|Profitabler QUALCOMM-Einstieg?
|
07.01.2026 16:04:58
NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das QUALCOMM-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 46,14 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die QUALCOMM-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,673 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des QUALCOMM-Papiers auf 182,45 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 954,27 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 295,43 Prozent.
Der Marktwert von QUALCOMM betrug jüngst 189,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
