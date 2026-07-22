NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine QUALCOMM-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in QUALCOMM eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die QUALCOMM-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das QUALCOMM-Papier an diesem Tag bei 61,15 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 163,532 QUALCOMM-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 21.07.2026 28 372,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 173,50 USD belief. Mit einer Performance von +183,73 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von QUALCOMM belief sich jüngst auf 179,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at