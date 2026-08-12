QUALCOMM Aktie

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WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

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QUALCOMM-Anlage unter der Lupe 12.08.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine QUALCOMM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine QUALCOMM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen QUALCOMM-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem QUALCOMM-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 147,15 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 67,958 QUALCOMM-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 11.08.2026 auf 162,68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 055,39 USD wert. Mit einer Performance von +10,55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

QUALCOMM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 170,55 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

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