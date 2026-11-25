QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|QUALCOMM-Investition im Blick
|
25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 3 Jahren abgeworfen
QUALCOMM-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 127,75 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 78,278 QUALCOMM-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 912,72 USD, da sich der Wert einer QUALCOMM-Aktie am 24.11.2026 auf 164,96 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 12 912,72 USD, was einer positiven Performance von 29,13 Prozent entspricht.
Am Markt war QUALCOMM jüngst 176,99 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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