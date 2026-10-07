QUALCOMM Aktie

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WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

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Lukrative QUALCOMM-Anlage? 07.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 5 Jahren abgeworfen

NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in QUALCOMM gewesen.

Am 07.10.2021 wurde das QUALCOMM-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 127,84 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die QUALCOMM-Aktie investiert, befänden sich nun 7,822 QUALCOMM-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 181,03 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 416,07 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41,61 Prozent vermehrt.

Insgesamt war QUALCOMM zuletzt 189,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com

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