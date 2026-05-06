QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|Langfristige Anlage
|
06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Investition in QUALCOMM von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem QUALCOMM-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 139,90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,715 QUALCOMM-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 133,35 USD, da sich der Wert eines QUALCOMM-Papiers am 05.05.2026 auf 186,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 33,35 Prozent erhöht.
Alle QUALCOMM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 177,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
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