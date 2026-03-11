QUALCOMM Aktie
Performance unter der Lupe
11.03.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Investition in QUALCOMM von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der QUALCOMM-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das QUALCOMM-Papier an diesem Tag 153,10 USD wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die QUALCOMM-Aktie investiert hat, hat nun 6,532 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 135,20 USD gerechnet, wäre die Investition nun 883,08 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,69 Prozent abgenommen.
QUALCOMM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 143,84 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
