NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QUALCOMM-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in QUALCOMM eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die QUALCOMM-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 65,70 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die QUALCOMM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 152,207 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 13.10.2026 auf 176,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26 919,33 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 26 919,33 USD, was einer positiven Performance von 169,19 Prozent entspricht.

Alle QUALCOMM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 184,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at