QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|Lukratives QUALCOMM-Investment?
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20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QUALCOMM-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem QUALCOMM-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 132,64 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 75,392 QUALCOMM-Aktien im Depot. Die gehaltenen QUALCOMM-Aktien wären am 19.05.2026 14 747,44 USD wert, da der Schlussstand 195,61 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +47,47 Prozent.
QUALCOMM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 214,54 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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