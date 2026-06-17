QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|Frühe Anlage
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17.06.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem QUALCOMM-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 17.06.2021 wurde das QUALCOMM-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des QUALCOMM-Papiers betrug an diesem Tag 135,35 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die QUALCOMM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,739 QUALCOMM-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 16.06.2026 auf 214,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 158,16 USD wert. Mit einer Performance von +58,16 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war QUALCOMM jüngst 232,51 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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