WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

QUALCOMM-Anlage 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QUALCOMM von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in QUALCOMM gewesen.

Am 18.02.2023 wurden QUALCOMM-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 127,72 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,830 QUALCOMM-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.02.2026 auf 142,63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 116,74 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 11,67 Prozent.

Insgesamt war QUALCOMM zuletzt 150,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

