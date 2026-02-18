QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|QUALCOMM-Anlage
|
18.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QUALCOMM von vor 3 Jahren verdient
Am 18.02.2023 wurden QUALCOMM-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 127,72 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 7,830 QUALCOMM-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 17.02.2026 auf 142,63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 116,74 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 11,67 Prozent.
Insgesamt war QUALCOMM zuletzt 150,00 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu QUALCOMM Inc.
|
11.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier QUALCOMM-Aktie: So viel Verlust hätte ein QUALCOMM-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
05.02.26
|QUALCOMM-Aktie verliert: Umsatz und Gewinn bleiben hinter Erwartungen zurück (finanzen.at)
|
05.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
05.02.26
|Handel in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
05.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
04.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)