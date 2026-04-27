Radcom Aktie

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WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688

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Rentable Radcom-Investition? 27.04.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radcom von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Radcom eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Radcom-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Radcom-Anteile betrug an diesem Tag 9,40 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Radcom-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,638 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 24.04.2026 auf 15,77 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 167,77 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67,77 Prozent angezogen.

Radcom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 264,21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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