NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radcom von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Radcom gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Radcom-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Radcom-Anteile bei 10,78 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 92,764 Radcom-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2026 auf 13,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 208,72 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 20,87 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Radcom belief sich zuletzt auf 217,30 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at