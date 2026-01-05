NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radcom-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Radcom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Radcom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10,58 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Radcom-Papier investiert hätte, hätte er nun 945,180 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.01.2026 12 155,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,86 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,55 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Radcom bezifferte sich zuletzt auf 206,21 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at