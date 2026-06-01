Radcom Aktie
WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688
|Radcom-Investment im Blick
|
01.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radcom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Radcom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Radcom-Papiers betrug an diesem Tag 10,16 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 984,252 Radcom-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.05.2026 auf 14,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 675,20 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 46,75 Prozent.
Der Marktwert von Radcom betrug jüngst 248,41 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!