NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radcom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Radcom-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Radcom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Radcom-Papiers betrug an diesem Tag 10,16 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 984,252 Radcom-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 29.05.2026 auf 14,91 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 675,20 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 46,75 Prozent.

Der Marktwert von Radcom betrug jüngst 248,41 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at