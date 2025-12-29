NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radcom-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Radcom-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Radcom-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Radcom-Anteile letztlich bei 11,91 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Radcom-Aktie investierten, hätten nun 839,631 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.12.2025 11 410,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,59 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,11 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Radcom betrug jüngst 217,95 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at