NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Radcom von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Radcom-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 06.07.2016 wurde das Radcom-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12,15 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Radcom-Aktie investierten, hätten nun 82,305 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 198,35 USD, da sich der Wert eines Radcom-Anteils am 02.07.2026 auf 14,56 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 198,35 USD, was einer positiven Performance von 19,84 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Radcom belief sich jüngst auf 243,48 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at