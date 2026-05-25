Radcom Aktie
WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688
|Radcom-Anlage unter der Lupe
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25.05.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Radcom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das Radcom-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Radcom-Anteile bei 9,77 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Radcom-Papier investiert hätte, hätte er nun 102,354 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.05.2026 auf 14,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 489,25 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 48,93 Prozent.
Radcom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 243,48 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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