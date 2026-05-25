Radcom Aktie

Radcom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688

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Radcom-Anlage unter der Lupe 25.05.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Radcom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Radcom-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Radcom-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Radcom-Anteile bei 9,77 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Radcom-Papier investiert hätte, hätte er nun 102,354 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.05.2026 auf 14,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 489,25 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 48,93 Prozent.

Radcom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 243,48 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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