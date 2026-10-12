NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Radcom von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Radcom-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Radcom-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8,40 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,905 Radcom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122,50 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 122,50 USD, was einer positiven Performance von 22,50 Prozent entspricht.

Radcom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 171,75 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at