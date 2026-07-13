Radcom Aktie
WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688
|Rentable Radcom-Anlage?
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13.07.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Radcom von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Radcom-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Radcom-Aktie bei 12,75 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Radcom-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 784,314 Radcom-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.07.2026 11 325,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,44 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +13,25 Prozent.
Alle Radcom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 241,89 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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