NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Radcom von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Radcom-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Radcom-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Radcom-Aktie bei 12,75 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Radcom-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 784,314 Radcom-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 10.07.2026 11 325,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,44 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +13,25 Prozent.

Alle Radcom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 241,89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at