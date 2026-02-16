NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Radcom-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Radcom-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Radcom-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13,78 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 725,689 Radcom-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8 751,81 USD wert. Damit wäre die Investition 12,48 Prozent weniger wert.

Der Radcom-Wert an der Börse wurde auf 193,09 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at