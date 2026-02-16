Radcom Aktie
WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688
|Performance unter der Lupe
|
16.02.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Radcom-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Radcom-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13,78 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 725,689 Radcom-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,06 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8 751,81 USD wert. Damit wäre die Investition 12,48 Prozent weniger wert.
Der Radcom-Wert an der Börse wurde auf 193,09 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Radcom Ltd.
Analysen zu Radcom Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Radcom Ltd.
|9,90
|-1,98%
