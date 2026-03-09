Radcom Aktie
WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688
|Lukrative Radcom-Investition?
|
09.03.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Radcom-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Radcom-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9,30 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Radcom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 075,269 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 043,01 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,43 Prozent angewachsen.
Am Markt war Radcom jüngst 179,68 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Radcom Ltd.
Analysen zu Radcom Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Radcom Ltd.
|9,25
|-3,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.