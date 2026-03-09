NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Radcom-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Radcom-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9,30 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Radcom-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 075,269 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 043,01 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 20,43 Prozent angewachsen.

Am Markt war Radcom jüngst 179,68 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at