NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Radcom von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Radcom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden Radcom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11,11 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Radcom-Aktie investiert, befänden sich nun 90,009 Radcom-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 122,41 USD, da sich der Wert eines Radcom-Anteils am 06.02.2026 auf 12,47 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 12,24 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Radcom belief sich jüngst auf 200,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at