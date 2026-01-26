Radcom Aktie
WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688
|Investmentbeispiel
|
26.01.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Radcom von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Radcom-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Radcom-Aktie letztlich bei 13,35 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 749,064 Radcom-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.01.2026 gerechnet (12,85 USD), wäre das Investment nun 9 621,72 USD wert. Mit einer Performance von -3,78 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Radcom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 206,40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Radcom Ltd.
|10,70
|-0,93%