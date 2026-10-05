Radcom Aktie
WKN: 909554 / ISIN: IL0010826688
|Rentable Radcom-Investition?
|
05.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Radcom-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 05.10.2025 wurde die Radcom-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 13,82 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Radcom-Aktie investierten, hätten nun 723,589 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 10,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 445,73 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,54 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Radcom einen Börsenwert von 172,41 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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