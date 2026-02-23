Radcom Aktie

Lukrative Radcom-Anlage? 23.02.2026 16:04:34

NASDAQ Composite Index-Titel Radcom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Radcom von vor einem Jahr angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Radcom-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Radcom-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 12,81 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 7,806 Radcom-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.02.2026 auf 11,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,99 USD wert. Das entspricht einem Minus von 11,01 Prozent.

Insgesamt war Radcom zuletzt 183,48 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

