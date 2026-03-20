Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Lukrative Radware-Anlage?
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20.03.2026 10:04:04
NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radware von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde die Radware-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Radware-Aktie an diesem Tag 20,16 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Radware-Aktie investierten, hätten nun 496,032 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Radware-Aktie auf 25,49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 643,85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 26,44 Prozent erhöht.
Radware erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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