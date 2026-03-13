NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Radware von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Radware-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Radware-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 20,99 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Radware-Papier investiert hätte, hätte er nun 47,642 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 12.03.2026 1 219,63 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25,60 USD belief. Damit wäre die Investition 21,96 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Radware zuletzt 1,11 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at