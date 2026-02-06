NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radware-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Radware-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Radware-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Radware-Aktie letztlich bei 10,94 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Radware-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 914,077 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 22 102,38 USD, da sich der Wert einer Radware-Aktie am 05.02.2026 auf 24,18 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +121,02 Prozent.

Der Börsenwert von Radware belief sich jüngst auf 1,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at