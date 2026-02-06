Radware Aktie

Radware für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765

Langfristige Anlage 06.02.2026 10:04:18

NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radware-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Radware-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Radware-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Radware-Aktie letztlich bei 10,94 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Radware-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 914,077 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 22 102,38 USD, da sich der Wert einer Radware-Aktie am 05.02.2026 auf 24,18 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +121,02 Prozent.

Der Börsenwert von Radware belief sich jüngst auf 1,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Radware Ltd. 21,00 2,94% Radware Ltd.

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

