Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Lohnende Radware-Investition?
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03.04.2026 10:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radware-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 03.04.2016 wurde das Radware-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Radware-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,59 USD. Bei einem Radware-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 86,281 Radware-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Radware-Aktie auf 27,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 346,85 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +134,69 Prozent.
Alle Radware-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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