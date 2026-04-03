Radware Aktie

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WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765

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Lohnende Radware-Investition? 03.04.2026 10:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radware-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Radware-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 03.04.2016 wurde das Radware-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Radware-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,59 USD. Bei einem Radware-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 86,281 Radware-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Radware-Aktie auf 27,20 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 346,85 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +134,69 Prozent.

Alle Radware-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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