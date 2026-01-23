Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Rentable Radware-Investition?
|
23.01.2026 10:04:02
NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radware-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Radware-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20,78 USD. Bei einem Radware-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,812 Radware-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.01.2026 auf 24,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,47 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 17,47 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Radware belief sich zuletzt auf 1,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!