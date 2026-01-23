NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radware-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Radware-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20,78 USD. Bei einem Radware-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,812 Radware-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.01.2026 auf 24,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,47 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 17,47 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Radware belief sich zuletzt auf 1,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at