NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Radware-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Radware-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 12.06.2023 wurde das Radware-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Radware-Anteile bei 19,79 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 505,306 Radware-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Radware-Papiers auf 29,11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 709,45 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 47,09 Prozent vermehrt.

Am Markt war Radware jüngst 1,23 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at