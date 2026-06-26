Radware Aktie

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WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765

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Rentable Radware-Anlage? 26.06.2026 10:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Radware von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Radware-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 26.06.2016 wurden Radware-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,30 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Radware-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 88,496 Radware-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Radware-Papiers auf 28,14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 490,27 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 149,03 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Radware belief sich zuletzt auf 1,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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