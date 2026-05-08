Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Radware-Investition im Blick
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08.05.2026 10:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Radware von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Radware-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 22,03 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Radware-Aktie investiert hätte, hätte er nun 4,539 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Radware-Papiers auf 28,36 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128,73 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 28,73 Prozent angezogen.
Radware markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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