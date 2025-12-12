Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
12.12.2025 10:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Radware-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Radware-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen Radware-Anteile letztlich bei 15,08 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 66,313 Radware-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Radware-Aktie auf 24,21 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 605,44 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 60,54 Prozent vermehrt.
Radware wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,05 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
