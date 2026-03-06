NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Radware-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Radware-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Radware-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,82 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 8,460 Radware-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.03.2026 gerechnet (24,91 USD), wäre die Investition nun 210,74 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 110,74 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Radware eine Marktkapitalisierung von 1,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at