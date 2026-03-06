Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
06.03.2026 10:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Radware-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Radware-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,82 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 8,460 Radware-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.03.2026 gerechnet (24,91 USD), wäre die Investition nun 210,74 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 110,74 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Radware eine Marktkapitalisierung von 1,06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at

