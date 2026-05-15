NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Radware-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Radware-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Radware-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 19,11 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 52,329 Radware-Aktien im Depot. Die gehaltenen Radware-Papiere wären am 14.05.2026 1 431,19 USD wert, da der Schlussstand 27,35 USD betrug. Mit einer Performance von +43,12 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Radware belief sich jüngst auf 1,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at