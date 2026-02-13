NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Radware-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Radware Aktie
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Radware-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Radware-Anteile bei 24,12 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,146 Radware-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.02.2026 auf 26,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 109,41 USD wert. Mit einer Performance von +9,41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Radware belief sich jüngst auf 1,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
