Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Radware-Anlage unter der Lupe
|
28.08.2026 10:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Radware-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Radware-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 25,88 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Radware-Aktie investierten, hätten nun 38,640 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Radware-Papiers auf 29,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 142,58 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,26 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Radware belief sich jüngst auf 1,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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