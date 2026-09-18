Radware Aktie

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WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765

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Radware-Anlage 18.09.2026 10:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel hätte eine Investition in Radware von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Radware-Aktien gewesen.

Das Radware-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Radware-Anteile letztlich bei 13,79 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 72,516 Radware-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 215,37 USD, da sich der Wert einer Radware-Aktie am 17.09.2026 auf 30,55 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 121,54 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Radware eine Marktkapitalisierung von 1,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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