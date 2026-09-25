Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
|Performance unter der Lupe
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25.09.2026 10:03:40
NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel hätte eine Investition in Radware von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Radware-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 26,42 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Radware-Aktie investierten, hätten nun 378,501 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 275,55 USD, da sich der Wert einer Radware-Aktie am 24.09.2026 auf 29,79 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 11 275,55 USD, was einer positiven Performance von 12,76 Prozent entspricht.
Radware wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,28 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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