Radware Aktie

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WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765

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Frühe Investition 23.10.2026 10:03:37

NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel hätte eine Investition in Radware von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Radware eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Radware-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 26,24 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Radware-Papier investiert hätte, befänden sich nun 3,811 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 22.10.2026 113,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 29,78 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,49 Prozent vermehrt.

Radware wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,27 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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