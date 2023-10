NASDAQ Composite Index-Titel Radware-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Radware-Investment verloren

Vor Jahren in Radware eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 06.10.2020 wurde die Radware-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 24,29 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,117 Radware-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Radware-Papiers auf 16,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69,08 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 30,92 Prozent verkleinert.

Der Radware-Wert an der Börse wurde auf 764,77 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at